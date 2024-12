EXCLUSIV "Viata si arbitrajul au dat cu mine de pamant. Am avut partea mea de vina" * Sebastian Coltescu, dezvaluiri fara perdea pentru GSP: "Inveti mai mult din esecuri decat din reusite"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat miercuri, 25 decembrie 2024, 10:55 / Actualizat miercuri, 25 decembrie 2024 10:55Sebastian Coltescu (46 de ani) scrie istorie pentru arbitrajul romanesc! A arbitrat CFR Cluj - Otelul, meciul sau 399 in Superliga, iar in 2025 va deveni primul arbitru roman din istorie care bifeaza borna 400 in cea mai importanta competitie din Romania. Intr-un interviu exclusiv acordat GSP.RO, arbitrul nascut in Craiova isi aminteste debutul in prima liga.Sebastian ... citește toată știrea