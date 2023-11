Articol de Eduard Apostol, Catalin Stroia - Publicat marti, 07 noiembrie 2023, 10:00 / Actualizat marti, 07 noiembrie 2023 10:06Fundasul central al Otelului, Francois Yabre, 32 de ani, a povestit ce-i place si ce nu in Romania si ce anume a invatat in ultimii ani pe care i-a petrecut in diverse orase din tara noastraGalatiul este linistit in amurg, iar promenada se anima cu oameni de toate varstele. Restaurantele de pe malul Dunarii reunesc clienti care se relaxeaza intr-un peisaj romantic. ... citeste toata stirea