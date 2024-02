EXCLUSIV Victor Piturca iese in apararea lui Cristi Tanase: "Viata a luat-o razna in Romania. Dar Cristi, pana la urma, ce a facut acum?"

Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 15 februarie 2024, 15:47 / Actualizat joi, 15 februarie 2024 17:10Fost selectioner Victor Piturca a intervenit pentru prima data, in exclusivitate la GSP.ro, in cazul scandalului starnit in urma aparitiei imaginilor cu Cristi Tanase, beat si cu dintii rupti, prabusit in fata usii apartamentului sau.Tehnicianul spune ca a vrut sa vorbeasca cu fostul sau elev de la FCSB si de la nationala, dupa acest episod: "L-am sunat, sa il intreb ce e cu toate ... citește toată știrea