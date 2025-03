EXCLUSIV Victor Ponta, despre culisele schimbarii lui Dumitru Dragomir de la LPF: "Impreuna cu Liviu Dragnea... ma jur in fata lui Dumnezeu ca n-am avut nicio legatura cu dosarele lui nea Mitica"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat luni, 24 martie 2025, 11:14 / Actualizat luni, 24 martie 2025 11:24Victor Ponta (52 de ani), candidat independent la alegerile prezidentiale din luna mai a acestui an, a recunoscut, in cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu", ca a influentat schimbarea lui Dumitru Dragomir de la sefia Ligii Profesioniste de Fotbal, in 2013.La acea vreme, Ponta era prim-ministrul Romaniei si, alaturi de Liviu Dragnea, a participat la intalniri cu presedintii de cluburi ... citește toată știrea