EXCLUSIV / VIDEO A jucat pentru ambele Craiove si crede "Noi am ramas alaturi de adevarata echipa"

Articol de Vlad Rosu - Publicat joi, 26 ianuarie 2023, 14:05 / Actualizat joi, 26 ianuarie 2023 14:06Ovidiu Dananae (37 de ani), fost fundas la FCU Craiova, in prezent antrenorul echipei de juniori de la clubul lui Mititelu, a vorbit, in direct la GSP Live, despre disputa dintre cele doua echipe ale Craiovei pentru identitate.Fostul international, cu 4 selectii in echipa nationala a Romaniei, a spus ca, in opinia lui, FCU Craiova 1948 este adevarata echipa a orasului, deoarece "multi ... citeste toata stirea