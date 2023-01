EXCLUSIV / VIDEO A mers sa joace in Anglia inainte sa revina in Liga 1, dar a ajuns zugrav: "Faceam 60 de lire pe zi, cat sa supravietuiesc. Apoi am semnat pe 400 de lire"

Articol de GSP - Publicat marti, 24 ianuarie 2023, 12:30 / Actualizat marti, 24 ianuarie 2023 16:03In 2008, la 23 de ani, fostul atacant Adrian Patulea a lasat Romania in urma si a mers in Anglia pentru a-si relansa cariera de fotbalist. Acum in varsta de 38 de ani, Patulea a povestit in direct la GSP Live cat de greu i-a fost sa ajunga in ligile inferioare britanice si cum a fost nevoit sa lucreze ca zugrav inainte de a obtine un contract."Am avut incredere in fortele proprii, mi-am luat ... citeste toata stirea