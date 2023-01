EXCLUSIV / VIDEO "Am plecat de la FCSB pentru ca voiam sa ma simt mai important!" * Valentin Gheorghe a explicat care sunt sansele de a reveni candva la echipa lui Becali

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat vineri, 06 ianuarie 2023, 07:31 / Actualizat vineri, 06 ianuarie 2023 09:16Vali Gheorghe (25 de ani) a explicat de ce a ales sa plece de la ros-albastri, in ciuda evolutiilor apreciate. Nefiind in gratiile patronului, mijlocasul venit de la Astra a fost imprumutat la Umraniyespor, club nou promovat in prima liga turca.FCSBIlie Dumitrescu, mesaj pentru Becali: "Cordea trebuie sa plece" * I-a gasit si inlocuitor: "Ar fi o mutare ... citeste toata stirea