EXCLUSIV / VIDEO Cati bani a pierdut un fost jucator din Liga 1, dupa ce ASA Targu-Mures s-a desfiintat: "Nu i-am mai recuperat niciodata"

Articol de GSP - Publicat vineri, 27 ianuarie 2023, 12:59 / Actualizat vineri, 27 ianuarie 2023 12:59Laurentiu Bus (35 de ani), extrema celor de la Corvinul Hunedoara, locul 1 in seria a 9-a din liga a treia, a povestit, in direct la GSP Live, cum a pierdut salariile pe 6 luni, pe vremea cand juca la ASA Targu - Mures, formatie desfiintata in anul 2018.Fotbalistul crescut de Universitatea Cluj a evoluat pentru gruparea din Targu - Mures in perioada ianuarie 2016 - august 2016. Jucatorul a ... citeste toata stirea