EXCLUSIV / VIDEO Ce s-a intamplat pe stadion la CS Mioveni - Sepsi, la o saptamana de la scandalul de xenofobie cu FCU Craiova

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 05 februarie 2023, 18:08 / Actualizat duminica, 05 februarie 2023 18:37CS Mioveni a obtinut in-extremis o remiza in disputa de pe teren propriu cu Sepsi, scor 1-1, penalty transformat de Bogdan Rusu in prelungiri. Atmosfera a fost una linistita in timpul partidei. Imediat dupa fluierul final, au existat cateva scandari xenofobe izolate.Timp de 90 de minute, duelul de la Mioveni a fost scutit de lozincile xenofobe care au intrerupt ultimul meci al ... citeste toata stirea