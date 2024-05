EXCLUSIV // VIDEO Cea mai buna jucatoare de CS:GO din lume, interviu pentru GSP: "Este un moment wow, de neimaginat!"

Articol de Andrei Petrescu, Andrei Furniga (video) - Publicat marti, 23 aprilie 2024, 17:08 / Actualizat marti, 23 aprilie 2024 17:08Ana Dumbrava (24 de ani), cea mai buna jucatoare de CS:GO din lume in ultimii 2 ani, a oferit un interviu pentru GSP in care a vorbit despre aceasta performanta extraordinara, dar si despre obiectivele pe care le are in continuare in cariera.Prezenta in Bucuresti in weekend la Comic Con 2024, conventie destinata pasionatilor de filme, seriale, benzi desenate ... citește toată știrea