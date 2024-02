EXCLUSIV // VIDEO Cinci minute de bucurie dezlantuita! Imagini impresionante filmate de GSP de la firul ierbii * S-au pus la dispozitia ultrasilor, dupa victoria lui Dinamo cu Hermannstadt

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 28 februarie 2024, 01:16 / Actualizat miercuri, 28 februarie 2024 01:45Dinamo a trecut prin "foc" pentru cele trei puncte cu Hermannstadt (1-0), intr-un meci in care "cainii" au fost dominati de sibieni la majoritatea capitolelor. Iesiti invingatori, ros-albii s-au descatusat la final in fata galeriei."Arcul de Triumf" a fost aproape plin la Dinamo - Hermannstadt, in timpul saptamanii, la o ora deloc comoda pentru fani. Atmosfera a fost demna de un ... citește toată știrea