EXCLUSIV // VIDEO Constantin Anghelache lanseaza o informatie-soc: "Un investitor din Emirate ar vrea sa investeasca la Dinamo. Are zeci de miliarde din petrol"

Articol de GSP - Publicat vineri, 11 noiembrie 2022, 09:15 / Actualizat vineri, 11 noiembrie 2022 10:26Constantin Anghelache (77 de ani), fost presedinte la Dinamo, a oferit o informatie surprinzatoare in aceasta dimineata, la GSP Live. Fostul oficial al "cainilor" sustine ca un investitor din Emiratele Arabe Unite, extrem de potent financiar, ar fi interesat de preluarea clubului alb-rosu.Intr-o perioada in care Dinamo rataceste in incertitudine, fiind in insolventa si confruntandu-se in ... citeste toata stirea