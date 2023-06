Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 02 iunie 2023, 12:34 / Actualizat vineri, 02 iunie 2023 12:34Antrenorul celor de la Al-Sharjah, Cosmin Olaroiu (53 de ani), a vorbit, in direct la podcastul "Profu' de Sport" despre eliminarea dureroasa din semifinalele Cupei UEFA, pe vremea cand era tehnician la FCSB, in fata lui Middlesbrough. Dupa 1-0 in Ghencea, gratie golului marcat de Nicolae Dica, ros-albastrii au condus si in Anglia, pe Riverside Stadium, cu 2-0, iar calificarea era ca si ... citeste toata stirea