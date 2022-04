EXCLUSIV // VIDEO Critici in direct la adresa conducerii Rapidului: "Ar trebui sa primesc abonament pe viata pe Giulesti! Asa fac echipele mari"

Articol de GSP - Publicat joi, 21 aprilie 2022, 17:07 / Actualizat joi, 21 aprilie 2022 17:56Impresarul Florin Manea, fiul regretatului Nae Manea, e dezamagit de atitudinea pe care actuala conducere a Rapidului o are fata de el. Invitat la GSP Live, Manea jr. spune ca ar fi indreptatit sa primeasca abonament pe viata pe noul stadion din Giulesti.Nicolae Manea a jucat la Rapid intre 1973 si 1987, cu o pauza de un sezon, si a castigat Cupa Romaniei in 1975. In ciuda numeroaselor oferte, a ... citeste toata stirea