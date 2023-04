Articol de Costin Stucan - Publicat marti, 18 aprilie 2023, 13:05 / Actualizat marti, 18 aprilie 2023 15:07Titular in 60 la suta dintre meciurile nationalei U21 in campania de calificare pentru Euro 2019, fundasul Andrei Radu (26 de ani) a dezvaluit in premiera la GSP Live ca a fost dezamagit de selectionerul Mirel Radoi care i-a promis ca-l va lua la turneul final din Italia, dupa care nu i-a mai raspuns la telefon.In vara lui 2019, nationala U21 a Romaniei a facut o performanta importanta, ... citeste toata stirea