EXCLUSIV // VIDEO Cum a reactionat Eugenie Bouchard cand a ajuns la Cluj: "Mi-a spus ca de asta a venit in Romania" + Primul loc pe care vrea sa-l viziteze

Articol de GSP - Publicat joi, 06 octombrie 2022, 10:33 / Actualizat joi, 06 octombrie 2022 10:59Invitat in aceasta dimineata la GSP Live, Patrick Ciorcila, directorul turneului Transylvania Open, care se desfasoara in perioada 8-16 octombrie, la Cluj, a vorbit despre modul in care Eugenie Bouchard a reactionat in momentul in care a ajuns in Romania.Ajunsa pe locul 463 in clasamentul WTA, jucatoarea in varsta de 28 de ani va participa in premiera la un turneu in Romania, tara pe care o ... citeste toata stirea