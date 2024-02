EXCLUSIV // VIDEO Cum era sa fie impuscat Rodion Camataru: "Am facut o greseala. Mi-au trecut gloantele pe la ureche". Ce face acum la 65 de ani

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 08 februarie 2024, 09:00 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 09:28Rodion Camataru, 65 de ani, a povestit intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor cum era sa fie impuscat accidental in timpul Revolutiei din 1989, in Craiova. In prezent, isi imparte viata intre familie, nepoti si sportul pe care il face aproape zilnic.Legendarul atacant Rodion Camataru, 65 de ani, a fost aproape de a fi impuscat accidental in zilele teribile ale Revolutiei din ... citește toată știrea