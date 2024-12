EXCLUSIV // VIDEO Cum intra ultrasii cu petarde si torte fara sa fie prinsi? Ipoteza surprinzatoare in direct, dupa Dinamo - Rapid: "Prietenii, complicitati!"

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 23 decembrie 2024, 11:58 / Actualizat luni, 23 decembrie 2024 12:33Dinamo - Rapid 0-0, derby-ul invaluit in fum si miros de praf de pusca, a fost un nou prilej pentru ca ultrasii celor doua echipe sa-si dea in petec. Zeci de materiale pirotehice au fost aprinse in timpul meciului, multe dintre ajungand in teren si punand in pericol integritatea fizica a fotbalistilor.Nu e derby fara ca stadioanele din Romania se nu se transforme intr-un veritabil ... citește toată știrea