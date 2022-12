EXCLUSIV // VIDEO Cum vede Victor Becali lupta la titlu in Superliga: "Farul si CFR se bat. Craiova si Rapid nu au sanse"

Articol de GSP - Publicat vineri, 16 decembrie 2022, 10:22 / Actualizat vineri, 16 decembrie 2022 11:08Victor Becali, fostul impresar, a comentat lupta la titlu in Superliga dupa FCSB - CFR Cluj 0-1.El considera ca Farul si CFR sunt favorite sa castige campionatul. Ar fi vazut-o si pe FCSB in lupta daca ar fi castigat impotriva clujenilor. In schimb, nu le da nicio sansa celor de la Rapid si CS Universitatea Craiova.FCSBGigi Becali sustine ca a avut pentru Ianis Stoica o oferta dintr-un ... citeste toata stirea