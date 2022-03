EXCLUSIV / VIDEO De ce nu "functioneaza" Edjouma la FCSB: "A gasit copii razgaiati. E ceva incredibil echipa aia!"

Articol de GSP - Publicat marti, 01 martie 2022, 13:40 / Actualizat marti, 01 martie 2022 14:41Valeriu Iftime, patronul de la FC Botosani, echipa de la care Malcom Edjouma (25 de ani) a ajuns la FCSB, spune ca mijlocasul defensiv "nu poate ridica echipa", in conditiile in care "la FCSB sunt niste copii razgaiati" si "antrenamentele nu sunt serioase".De la transferul la FCSB, parafat in februarie, Malcom Edjouma a prins 3 meciuri pentru echipa ros-albastra, in care a inscris un gol. Dupa ... citeste toata stirea