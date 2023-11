Articol de Andrei Craitoiu - Publicat miercuri, 29 noiembrie 2023, 21:30Vasile Maftei a plecat de la Unirea Urziceni la CFR Cluj, dar n-a tras cartea tocmai castigatoare. Fostul fundas central a evoluat in Gruia patru sezoane, acolo unde si-a trecut in CV un nou titlu de campion al Romaniei dupa cel adjudecat cu Rapid. La "Prietenii lui Ovidiu" a dezvaluit ca insolventa feroviarilor i-a produs o paguba importanta in bugetEmisiunea "Prietenii lui Ovidiu" poate fi urmarita pe site-ul www.GSP. ... citeste toata stirea