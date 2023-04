Articol de Vlad Rosu - Publicat joi, 27 aprilie 2023, 09:36 / Actualizat joi, 27 aprilie 2023 10:56Valeriu Rachita (52 de ani), fostul fundas central al Stelei, a dezvaluit, in direct la GSP Live, detalii despre ciclul saptamanal de pregatire de la vicecampioana Romaniei, FCSB.Fostul fotbalist a spus ca la formatia ros-albastra se dau doua zile libere daca meciul se juca duminica, un lucru neobisnuit in viata echipelor profesioniste. Aflat si el in direct la emisiunea GSP Live, Leo Strizu ... citeste toata stirea