EXCLUSIV // VIDEO Drama infioratoare a lui Eric: "Exista riscul sa-mi fie amputat piciorul!" * Lacrimi in timpul interviului GSP: "Am dureri insuportabile, sunt in depresie de 2 ani"

Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat marti, 07 februarie 2023, 22:47 / Actualizat marti, 07 februarie 2023 22:54Ajuns la 37 de ani, Eric de Oliveira, cel mai bun marcator strain din istoria fotbalului romanesc, vorbeste cu lacrimi in ochi despre momentele de cosmar pe care le traieste la doi ani dupa ce-a pus ghetele in cui.2007. Un brazilian venit de la CA Metropolitano, o echipa regionala din Brazilia, o ajuta pe Gaz Metan sa promoveze in prima ... citeste toata stirea