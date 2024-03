EXCLUSIV // VIDEO Dupa Dan Sucu, si fostul patron de la Dinamo a dezvaluit cum ii ajuta pe liderii PCH: "Le asiguram suportul logistic, aveam un spatiu mare unde veneau"

Articol de Remus Dinu, Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat vineri, 22 martie 2024, 15:53 / Actualizat vineri, 22 martie 2024 16:13Ionut Negoita, timp de sapte ani patron la Dinamo, a povestit intr-un interviu pentru GSP.ro cum ii ajuta pe liderii Peluzei Catalin Hildan in perioada in care era finantatorul "cainilor". Recent, si Dan Sucu a facut unele dezvaluiri despre sprijinul pe care-l ofera galeriei rapidiste, un subiect considerat delicat in interiorul galeriilor din tara. ... citește toată știrea