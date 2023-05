Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea - Publicat miercuri, 08 martie 2023, 07:00 / Actualizat miercuri, 08 martie 2023 11:25La 26 de ani, Malcom Edjouma traverseaza cel mai bun moment al carierei. Marcheaza aproape meci de meci pentru FCSB si e convins ca echipa sa poate castiga titlul in acest an.- Malcom, ce ai schimbat, de unde forma excelenta prin care treci?- N-am schimbat nimic la mine. Nimic! Sunt cea mai buna versiune a mea in acest moment. Am 26 de ani, e momentul sa arat care ... citeste toata stirea