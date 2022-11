EXCLUSIV / VIDEO Emisiunea lui Ioanitoaia, intrerupta brusc: "Nita, esti un escroc international! Am fata de fraier?". Dialog genial in platou: "Ne dadea la ficat, la rinichi"

Articol de GSP - Publicat sambata, 29 octombrie 2022, 10:00 / Actualizat sambata, 29 octombrie 2022 12:24Pe 11 noiembrie se implinesc 22 de ani de la victoria de poveste a Forestei Suceava cu 5-4 in fata celor de la Dinamo. Marin Barbu isi aminteste la perfectie momentele de atunci si le-a povestit la "Prietenii lui Ovidiu". Emisiunea a fost intrerupta de un telefon-surpriza in studioul GSP.Emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi ... citeste toata stirea