EXCLUSIV / VIDEO FCSB, sabotata de FRF?! Suspiciuni in studioul GSP: "Federatia e deranjata! Suna ca dracu' sa castige titlul echipa fara antrenor si cu un patron care conduce despotic sportiv!"

Articol de Andra Mocanu - Publicat joi, 16 februarie 2023 23:45 / Actualizat joi, 16 februarie 2023 23:45Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timisoara, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanitoaia la "Prietenii lui Ovidiu" a(Trade Mark)L-a laudat pe Gigi Becali pentru tot ce-a facut la FCSB in cei 20 de ani si l-a felicitat pe Gheorghe Hagi pentru proiectul de la Farul a(Trade Mark)In plus, a tras un semnal de alarma in ceea ce-ar insemna ca FCSB sa castige campionatul cu Becali