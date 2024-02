EXCLUSIV // VIDEO Fiica lui Ibrahim Dossey, confesiuni in dialogul cu GSP * Cum s-a adaptat in noua tara: "Am invatat limba singura, acasa" + ce spune despre Romania

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 18 februarie 2024, 07:00Jennifer Dossey, fiica unui nume inconfundabil in fotbalul romanesc, a cucerit, sambata, medalia de bronz in proba de triplusalt de la Campionatele Nationale de Atletism U23, desfasurate in sala "Ioan Soter" din Capitala a(Trade Mark)Atleta care astazi implineste 20 de ani s-a mutat in Germania, dar revine in tara in care a copilarit de fiecare data cand are un concurs important a(Trade Mark)Sportiva a povestit pentru GSP ... citește toată știrea