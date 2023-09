Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 11 septembrie 2023, 11:46 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 11:57Antrenorul celor de la Petrolul Ploiesti, Florin Pirvu (48 de ani), a vorbit, in direct la GSP Live, despre relatia pe care o are cu mijlocasul Constantin Budescu (34 de ani), fotbalist care a plecat de la trupa de pe "Ilie Oana" dupa ce, la finalul meciului cu FC Voluntari, castigat de ilfoveni cu 2-0, fotbalistul i-a reprosat acestuia ca l-a schimbat in minutul 63.Constantin Budescu, ... citeste toata stirea