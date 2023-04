Articol de Vlad Rosu - Publicat marti, 18 aprilie 2023, 11:23 / Actualizat marti, 18 aprilie 2023 11:54Andrei Radu (26 de ani), fost fundas la Dinamo, in prezent la Giannina, in Grecia, a relatat, in direct la GSP Live, conditiile grele prin care a trecut la clubul din "Stefan cel Mare", unde a activat intre octombrie 2020 si iulie 2022.Fostul stoper a spus ca fotbalistii de la Dinamo nu dispuneau, uneori, nici macar de paste la masa, aliment esential in dieta sportivilor, dar nici conditii ... citeste toata stirea