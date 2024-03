EXCLUSIV // VIDEO Fostul campion cu FCSB e sigur: "Daca o bate pe Rapid, ucide campionatul"

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 09 martie 2024, 17:32 / Actualizat sambata, 09 martie 2024 17:52Andrei Cristea, dublu campion cu FCSB (2005 si 2006), a analizat derby-ul ros-albastrilor cu Rapid.Rapid - FCSB are loc in ultima etapa a sezonului regulat. Partida incepe la ora 20:00, este liveTEXT pe GSP.RO si la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1, Digi Sport 1.Daca FCSB va castiga, se va distanta la 15 puncte de Rapid, va intra cu 8 avans fata de giulesteni in play-off. In ... citește toată știrea