EXCLUSIV // VIDEO Fostul international a reactionat dupa ce a vazut ce se intampla la Rapid: "Ar fi un esec"

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 12 noiembrie 2024, 09:30 / Actualizat marti, 12 noiembrie 2024 09:48Mihaita Plesan, fostul international roman, a declarat la GSP Live ca pentru Rapid nu ar fi o performanta sa se califice in play-off.Viorel Moldovan a intrat in direct la GSP Live Special si a intarit declaratia data de Marius Sumudica, conform careia Rapid are ca obiectiv calificarea in play-off.FCSBGigi Becali, enervat de Ioan Ovidiu Sabau: "Cum sa spui asemenea tampenii?!" * A ... citește toată știrea