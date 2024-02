EXCLUSIV VIDEO Fostul oficial al lui Dinamo este transant privind statutul suporterilor in viata clubului alb-rosu * "Nu are ce cauta liderul ultrasilor in conducerea clubului!"

Articol de Cezar Titor - Publicat joi, 15 februarie 2024, 13:36 / Actualizat joi, 15 februarie 2024 15:35Fostul administrator special al "cainilor" si un personaj exponential in revenirea alb-rosiilor in primul esalon, Vlad Iacob, a fost invitatul lui Alexandru Barbu la editia din 15 februarie a GSP Live.Iacob considera ca PCH-ul (Peluza Catalin Hildan), prin intermediul asociatiei de suporteri, a avut mult prea multa putere de decizie in cadrul programului DDB, miscare socios ce a avut ... citește toată știrea