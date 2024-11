EXCLUSIV VIDEO Gabriela Ruse, pregatita pentru BJK Finals: "Fiecare trebuie sa isi faca treaba lui, dar impreuna suntem un cumul"

Articol de Luminita Paul, Razvan Petrescu (video) - Publicat joi, 07 noiembrie 2024, 19:00 / Actualizat joi, 07 noiembrie 2024 19:08Gabriela Ruse (27 de ani, locul 129 WTA) revine in echipa Romaniei si asteapta cu "multa emotie, dar si cu multa bucurie" experienta de a participa in faza finala a BJK Cup, acolo unde echipa tricolora s-a calificat in premiera.Echipa Romaniei este calificata in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa victoria superba in fata Ucrainei, 3-2, din ... citește toată știrea