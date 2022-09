EXCLUSIV // VIDEO "I-am zis sa nu mearga la Steaua, va dau cuvantul meu de onoare" * Becali, tras la raspundere: "De ce ai luat doi jucatori de acelasi calibru?"

Articol de GSP - Publicat sambata, 17 septembrie 2022, 19:32 / Actualizat sambata, 17 septembrie 2022 21:23Fostul antrenor Ioan Sdrobis (76 de ani) marturiseste ca l-a sfatuit pe Bogdan Rusu (32 de ani), atacantul intrat in dizgratia lui Gigi Becali, sa nu accepte oferta venita de la FCSB.Transferat in urma cu o luna si jumatate de la CS Mioveni, Bogdan Rusu n-a inscris niciun gol pana acum in tricoul ros-albastrilor. Ba mai mult, a intrat pe lista neagra a patronului Gigi Becali, cel care ... citeste toata stirea