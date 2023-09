Articol de Eduard Apostol, Catalin Stroia, Andrei Furniga (video) - Publicat vineri, 29 septembrie 2023, 19:01 / Actualizat vineri, 29 septembrie 2023 19:22De pe malul Dunarii, Francois Yabre, fundasul Otelului, a prefatat partida cu Dinamo si a trasat obiectivele galatenilor in acest sezon, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor.Otelul si Dinamo deschid etapa #11 din SuperLiga. Meciul are loc de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Prima Sport 1, ... citeste toata stirea