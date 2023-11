Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 08 noiembrie 2023, 10:31 / Actualizat miercuri, 08 noiembrie 2023 11:11Prezent in aceasta dimineata in studioul GSP Live, jurnalistul Decebal Radulescu a dezvaluit ca antrenorul Rapidului, Cristiano Bergodi, ar fi purtat deja discutii cu Andrea Compagno (27 de ani), atacantul celor de la FCSB, pentru a-l aduce in Giulesti.Gazeta Sporturilor a scris astazi ca Andrea Compagno a intrat in dizgratie la FCSB si din cauza lui Florinel Coman. Favoritul ... citeste toata stirea