Articol de Andrei Petrescu, Raed Krishan (video) - Publicat miercuri, 19 iulie 2023, 18:15 / Actualizat miercuri, 19 iulie 2023 18:43Cosmin Dur-Bozoanca (25 de ani), portarul celor de la Otelul Galati, a oferit un interviu Gazetei Sporturilor in care vorbeste despre accidentarea suferita la umar care l-a tinut in afara terenului la meciul cu UTA, revenirea pe gazon, dar si obiectivele pe care le are la Galati."Coco", asa cum este poreclit Cosmin in cadrul clubului, a fost desemnat cel mai ... citeste toata stirea