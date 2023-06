Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 30 iunie 2023, 14:42 / Actualizat vineri, 30 iunie 2023 15:57Catalin Cirjan (20 de ani) a fost adus de Rapid imprumut de la Arsenal Londra, una dintre loviturile realizate pe piata transferurilor. Tocmai a evoluat in premiera pentru giulesteni in amicalul cu DAC Dunajska Streda (1-1), a intrat in repriza secunda, a incercat sa-si arate personalitatea in joc si sa impresioneze, prezentandu-si glezna fina in fata lui Adrian Mutu.Este asteptat sa ... citeste toata stirea