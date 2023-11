Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 07 noiembrie 2023, 13:57 / Actualizat marti, 07 noiembrie 2023 14:17Ioan Ovidiu Sabau, 54 de ani, a declarat ca nu exclude in viitor si functia de selectioner al nationalei, dar depinde de detalii. "Motu'" regreta acum pauza mare, de peste 8 ani, facuta in cariera, insa spune ca situatia este mai buna decat anticipa la revenirea in meserie, in ianuarie 2023.Ioan Ovidiu Sabau a fost desemnat "Antrenorul lunii octombrie" in ancheta Gazetei ... citeste toata stirea