EXCLUSIV / VIDEO Ionut Negoita nu exclude o noua implicare la Dinamo, dar pune o conditie: "Clubul nu are nicio sansa altfel!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 25 noiembrie 2022, 18:11 / Actualizat vineri, 25 noiembrie 2022 18:38Ionut Negoita s-ar intoarce la Dinamo, in calitate de simplu investitor, daca gruparea alb-rosie va avea un stadion nou.Ionut Negoita nu s-a rupt definitiv de Dinamo. Intr-un interviu acordat Gazetei, el a dezvaluit ca urmareste in continuare partidele formatiei pregatite de Ovidiu Burca si ia in calcul sa se inscrie in viitor in DDB.VIDEO. Ionut Negoita, despre viata dupa ... citeste toata stirea