EXCLUSIV // VIDEO Ionut Rada dezbate marea problema a tinerilor din Romania: "Conducatorii trebuie sa se implice mai mult" * Sfat pentru "perlele" din Liga 1: "Nu au realizat nimic! Acesti jucatori au nevoie de educatie"

Articol de GSP - Publicat joi, 03 februarie 2022, 12:40 / Actualizat joi, 03 februarie 2022 12:40Invitat in aceasta dimineata la GSP LIVE, Ionut Rada, fost fundas la FCSB, Rapid sau CFR Cluj, a vorbit despre problema educatiei fotbalistilor din Romania.Rada este de parere ca nivelul scazut al fotbalistului roman in momentul in care pleaca din Romania se datoreaza educatiei precare de care tinerii au parte la echipele de club, unde sunt incurajati sa neglijeze studiile in fata fotbalului. ... citeste toata stirea