EXCLUSIV // VIDEO Isi respecta promisiunea? Fotbalistul de la FCSB era tare pe pozitii in iarna: "100% fac asta daca luam titlul!"

Articol de Ionut Iordache, Remus Dinu - Publicat miercuri, 01 mai 2024, 17:36 / Actualizat miercuri, 01 mai 2024 17:36Luis Phelipe, brazilianul devenit campion cu FCSB chiar in anul in care s-a transferat la ros-albastri, a pierdut ultimele sase etape din cauza unor probleme musculare care l-au scos complet din prim-plan. Atacantul de 23 de ani ar putea reintra in circuit in ultimele etape din play-off si spera ca-l va convinge pe Gigi Becali sa-i acorde credit si din vara.In pauza ... citește toată știrea