EXCLUSIV // VIDEO Jucatorul laudat dupa Rapid - FCSB: "Ar fi facut mult mai mult decat Gheorghita"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 03 martie 2025, 11:04 / Actualizat luni, 03 martie 2025 11:53Cristi Dulca, fostul fundas al Rapidului si al nationalei Romaniei, l-a laudat pe Alexandru Musi (20 de ani), extrema stanga de la FCSB, dupa remiza cu Rapid, scor 0-0.In direct la GSP Live Special, Dulca l-a laudat pe Musi si l-a comparat cu Gheorghita, folosit titular cu Rapid. Musi a intrat in minutul 74 pe teren in derby, in locul lui Gheorghita.VIDEO. Cristi Dulca: "Mi-a placut mult ... citește toată știrea