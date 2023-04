Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 21 aprilie 2023, 13:39 / Actualizat vineri, 21 aprilie 2023 15:22Razvan Stanca (43 de ani), fost portar la FCSB, l-a laudat pe Horatiu Moldovan, goalkeeper-ul titular la Rapid, in direct la GSP Live.Moldovan a avut evolutii inconstante in acest sezon, cu parade senzationale si gafe de neinteles. Mutu a mers pe mana lui si dupa greselile facute, iar Razvan Stanca este de acord cu decizia antrenorului Rapidului.RAPIDIntalnire de gradul ZERO la ... citeste toata stirea