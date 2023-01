EXCLUSIV / VIDEO Marele regret al carierei lui Cristian Ciocoiu: "Am pierdut mai multi ani" + Ce spune despre "dubla" inscrisa in poarta lui Aston Villa

Articol de GSP - Publicat miercuri, 11 ianuarie 2023, 13:24 / Actualizat miercuri, 11 ianuarie 2023 13:25Cristian Ciocoiu (47 de ani), fostul mare atacant al Stelei, a relatat, in direct la GSP Live, despre transferul la gruparea din Ghencea, dar si despre marele regret din cariera lui: faptul ca nu a profitat pe deplin de talentul pe care l-a avut.De asemenea, Cristian Ciocoiu a povestit si despre "dubla" pe care acesta a inscris-o in poarta celor de la Aston Villa, in turul al treilea din ... citeste toata stirea