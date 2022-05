EXCLUSIV / VIDEO Marturie in direct: cum facea blaturi in Liga 1 * "Ii spuneam: *Ba, baiatule, eu ti-am facut lovitura libera, descurca-te!*"

Articol de Costin Stucan - Publicat miercuri, 04 mai 2022, 12:53 / Actualizat miercuri, 04 mai 2022 16:18Invitat astazi la GSP Live, fostul fundas central de la FC Arges, Danut Somcherechi (49 de ani), a facut o introducere in arta trucarii de meciuri in vremurile Cooperativei: ce trebuia sa faca un aparator pentru a asigura rezultatele de dinainte programate intre FC Arges si Gloria Bistrita si ce riscuri existau.Danut Somcherechi a ajuns tarziu in Liga 1, la 27 de ani, venit de la FC Baia ... citeste toata stirea