EXCLUSIV / VIDEO "Mi-a bagat mana in gat si am dat sa-l lovesc!" * Dezvaluiri zguduitoare ale jucatorului dat afara de Farul: "Provocare pe fata! I-am auzit complotand"

Articol de GSP - Publicat marti, 24 ianuarie 2023, 15:50 / Actualizat marti, 24 ianuarie 2023 16:04Adrian Patulea (38 de ani) a oferit la GSP Live varianta proprie asupra altercatiei fizice care a dus la indepartarea lui de la Farul Constanta.Fost atacant, Patulea a jucat in trei randuri la Farul: mai intai in perioada august 2011 - august 2012, apoi intre iulie 2015 si iulie 2016, ultima data in sezonul 2017/2018.In vara lui 2016, Patulea a plecat pentru a doua oara de la Farul dupa un ... citeste toata stirea