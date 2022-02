EXCLUSIV / VIDEO Momentul in care Hizo a rabufnit: "I-am zis lui Porumboiu direct: *Nu esti sanatos la cap!*"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 februarie 2022, 13:15 / Actualizat marti, 08 februarie 2022 14:01Viorel Hizo si Adrian Porumboiu au lucrat in trei mandate impreuna la FC Vaslui, in sezoanele 2006-2007, 2008-2009 si 2010-2013. In toti acesti ani, chiar daca omul de afaceri a bagat o multime de bani in echipa, FC Vaslui n-a castigat niciun trofeu intern. Viorel Hizo ajuns acum la 75 de ani stie care sunt motivele pentru care Poromboiu n-a reusit in fotbal.- Domnule Hizo, credeti ca putea ... citeste toata stirea