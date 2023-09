Articol de Andrei Craitoiu - Publicat sambata, 09 septembrie 2023, 10:00 / Actualizat sambata, 09 septembrie 2023 11:09Liviu Ciobotariu (52 de ani) e un antrenor fericit. A lasat-o pe FC Voluntari pentru Sepsi si n-a ales deloc rau.E neinvins in prima liga, iar in cupele europene a fost la un pas de o performanta istorica: de o aduce pe Sepsi pentru prima oara in istorie in grupele Conference League. Mai mult si-a adjudecat si cel de-al doilea trofeu consecutiv de "antrenor al lunii" in ... citeste toata stirea